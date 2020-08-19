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Ekonomi ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarını tamamladı
Ekonomi

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:14:08 -
ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarını tamamladı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün döneminde 270 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 7 Temmuz'da başladığı anımsatıldı.

Pandemi süreci ve tedbirlerin yoğun yaşandığı dönemlerde başladıkları yaş çay kampanya döneminin ikinci sürgün alımlarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, birinci sürgünde 247 bin ton, ikinci sürgün döneminde ise 270 bin ton yaş çay alındığı bildirildi.

Üreticilerden toplamda 517 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar salgının yoğun yaşandığı dönemlerde çay kampanyasına başlanmış olsa da ülke genelinde ve kurumsal anlamda alınan tedbirler neticesinde münferit ve lokal birkaç vaka haricinde ikinci sürgün dönemini sorunsuz olarak tamamlamış bulunmaktayız. Üçüncü sürgün dönemini de aynı şekilde fabrika müdürlüklerimiz ve ilgili daire başkanlıklarımızla koordinasyon içerisinde hazırlanarak alınacak tedbir ve uygulamaları gözden geçirerek bu yılın çay alımlarını tamamlamak düşüncesindeyiz."

İlk iki sürgünde olduğu gibi üreticilerden evsafa uygun kaliteli ürün toplamaları istenilen açıklamada, "Hastalık bulaşma veya bulaştırma konusunda aldığımız tedbir ve tavsiyelere azami riayet edilmeli. Ayrıca yabancı iş gücü kısıtlaması bulunmasa da çayların yine aile içerisinde toplamaya gayret gösterilmesinin, üreticilerin hem kendi menfaatleri açısından hem de çayın ve çay bahçelerinin geleceği için faydalı olacağı kanaatindeyiz." ifadelerine yer verildi.

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