ÇAYKUR 2018 sezonunu rekor alımla tamamladı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını, 25 Nisan’da başlayan kampanyanın 7 Ekim itibarıyla sonlandığını belirtti.

Tarihinde ikinci rekor

ÇAYKUR’un 1999 yılında yaklaşık 800 bin ton yaş aldığını anımsatan Alim, “Tarihimizde ikinci kez 732 bin 500 ton yaş çay almış olduk” dedi. Ülke ve üretici menfaati gözetilerek alımları tamamladıklarına dikkati çeken Alim, şöyle konuştu: “Bu yıl 911 kilo beyaz çay, 29 bin 750 ton organik çay aldık. Toplamda 732 bin 500 ton alım gerçekleştirdik. Ayrıca üçüncü sürgünde ilk kez ağustos ayında başladık ve eylül ayında bitti. Üçüncü sürgünde en az yaş çay alımı yapılırdı. Bu yıl üçüncü sürgünde de yaklaşık 240 bin ton çay alarak tarihteki en yüksek tonaja ulaşmış olduk. 7 Ekim itibarıyla da yaş çay alımını bitirmiş olduk.”