Çayırova'dan 10 numara galibiyet

Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki Çayırova Belediyesi; Can Uğur Öğüt, Enes Berkay Taşkıran, Roberto Gallinat, Berkay Candan ve Jamari Traylor beşiyle başladı. Mücadelenin ilk çeyreğini 22-20 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 47-37 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan ev sahibi OGM Ormanspor, periyodu önde tamamlayarak son çeyreğe 56-55'lik skorla girdi. Karar periyodunda yeniden oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, parkeden 79-72 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Kocaeli temsilcisi, ligdeki 10. maçından da galibiyetle ayrılarak namağlup liderliğini korudu.

Berkay Candan'dan 15 sayı

Çayırova Belediyesi'nde Berkay Candan 15 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jamari Traylor ve Hakan Yapar 14'er sayı, Can Uğur Öğüt ise 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

"10 numara galibiyet"

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, takımı tebrik etti. Çiftçi, "10 numara galibiyet. Ormanspor'u mağlup eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Namağlup yürüyüşümüz devam ediyor" dedi.