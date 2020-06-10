Çayırova’da ücretsiz BESYO kursu

Kocaeli’nin Çayırova Belediyesi, ilçedeki lise son sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO) sınavlarına hazırlıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin spor kenti Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Spor İşleri Müdürlüğü ilçedeki gençleri, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ile Polis Akademisi, Polis Özel Harekat, Polis Eğitim Merkezi, Askeri Liseler ve bekçilik sınavlarına hazırlamak için ücretsiz kurs açtı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi’nin katıldığı törenle başlayan kursa kayıt yaptıran 60 öğrenci, haftanın 6 günü iki grup halinde sınavlara hazırlanacak.

Kursun açılış töreninde gençlerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın gençlerini geleceğe hazırlamak için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Spor kenti Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Çiftçi, “27 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yetenekle öğrenci alan okullara gençlerimizi hazırlıyoruz. Çayırova’da yaşayan gençlerimizin sportif başarılarda gündeme gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bünyesindeki Eğitim Spor Kulübümüzde gençlerimizi zihinsel ve bedensel olarak geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimiz Çayırovamızı sportif başarılarla da öne çıkarmak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çiftçi daha sonra, ısınma hareketleri yaptığı gençlerle sahayı turladı.