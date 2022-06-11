Cayır cayır göbek yağlarınızı yakan yoğurt kürü! Uykuda göbek yağlarını eritiyor

Sabaha Kadar Cayır Cayır Yağ Yakan Kür Tarifi İçin Malzemeler

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Yarım limon suyu

Sabaha Kadar Cayır Cayır Yağ Yakan Kür Tarifi Nasıl Yapılır?

Ev yoğurdu olursa çok daha faydalı olacaktır, kasemize yoğurdu koyalım ve diğer malzemeleri ekleyelim.

Güzelce malzemelerin birbirine karışmasını sağlayalım ve afiyetle yiyelim.

Bu kürü tükettikten sonra yatana kadar en az üç bardak su içelim faydasını göreceksiniz mutlaka deneyin.

Bu kürü 15 gün yapıp 1 hafta ara verelim.

Not: pul biber en az bir kaşık yeterli olacaktır daha fazla tüketebilirseniz arttırabilirsiniz.

NOT; hamileler emzirenler ve mide sorunu olanlar uygulamasın .