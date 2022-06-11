  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Cayır cayır göbek yağlarınızı yakan yoğurt kürü! Uykuda göbek yağlarını eritiyor
Kadın - Aile

Cayır cayır göbek yağlarınızı yakan yoğurt kürü! Uykuda göbek yağlarını eritiyor

Sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacak süper bir tarif! Yağ yapmanızı hızlandıracak yoğurtlu kür tarifi

Yeniakit Publisher
2022-06-11 15:24:00 - 2022-06-11 15:27:00
Cayır cayır göbek yağlarınızı yakan yoğurt kürü! Uykuda göbek yağlarını eritiyor

Sabaha Kadar Cayır Cayır Yağ Yakan Kür Tarifi İçin Malzemeler

  • 3-4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım limon suyu

Sabaha Kadar Cayır Cayır Yağ Yakan Kür Tarifi Nasıl Yapılır?

Ev yoğurdu olursa çok daha faydalı olacaktır, kasemize yoğurdu koyalım ve diğer malzemeleri ekleyelim.

Güzelce malzemelerin birbirine karışmasını sağlayalım ve afiyetle yiyelim.

Bu kürü tükettikten sonra yatana kadar en az üç bardak su içelim faydasını göreceksiniz mutlaka deneyin.

Bu kürü 15 gün yapıp 1 hafta ara verelim.

Not: pul biber en az bir kaşık yeterli olacaktır daha fazla tüketebilirseniz arttırabilirsiniz.
NOT; hamileler emzirenler ve mide sorunu olanlar uygulamasın .

 

Limon sarımsak kürü: Kaynat iç kilolar su gibi akıp gitsin!
Limon sarımsak kürü: Kaynat iç kilolar su gibi akıp gitsin!

Kadın - Aile

Limon sarımsak kürü: Kaynat iç kilolar su gibi akıp gitsin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23