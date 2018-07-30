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Çayın zararları nelerdir?

Dünyanın en önemli çay üreticilerinden biri olan Türkiye, çay tüketiminde de ön sıralarda yer alıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde sıvı tüketiminde sudan sonra çayın geldiği bilgisine ulaşılmıştır.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:19
Çayın zararları nelerdir?

Çay tüketiminin, sağlığımıza hayati zararları bulunmuyor ancak aşırı çay tüketimi tek başına zararlı olmak için yeterlidir. Aşırı çay tüketimi,
aynı zamanda başka etkenlerle de birleşince de zarar derecesini arttırmaktadır.

Örneğin,genelde toplumumuzda çay şeker ile birlikte tüketilmektedir. Çay tüketimini şeker ile bir arada gerçekleştirmek ve günlük ihtiyacımız olan sıvıyı çay ile gidermek vücudumuzda büyük ölçüde zararlar oluşmasına yol açmaktadır.Ve bu zararların çoğu zaman onarımı çok zordur.

Bir başka tüketim şeklimiz olarak da ,besinler ile tükettiğimiz çay ise sağlımızı daha çabuk etkileyerek birçok hastalığın temelini oluşturmaktadır.Besinleri çay ile birlikte tüketmek, besinlerin besin değerlerini kaybetmesine neden olur.

Bu nedenle besin tüketirken farklı sıvı türleri tercih edilmelidir.Ayrıca bir başka alışkanlığımız olan yemeklerden hemen sonra çay tüketilmesi ise demir emilimini azalttığından dolayı kansızlık hastalığına yol açar.

ÇAY TÜKETMENİN ZARARLARI:

Ellerin titremesi gibi sinirsel rahatsızlıklar

Kabızlık

Yüksek tansiyon

Şeker ile birlikte kullanılması sonucunda kilo artışı,damar tıkanıklığılı,kalp rahatsızlıkları

Besinler ile birlikte tüketilmesi sonucunda demir eksikliği,anemi görülür.

İçinde bulundurduğu kafein maddesi yüzünden uyku bozukluklarına yol açar.

Tüm bu dayanılan nedenler ve kafeinli içecek tüketiminin yeni doğan bebeklerdeki sağlık problemleri dolayısıyla hamile kadınların aşırı çay tüketiminden kaçınması gerekir.

Ülser olma riskini arttırır.

Çay ve kanser arasında bir ilişki kurulmuştur.Fakat bu yapılan araştırmalarla bilim adamları tarafından desteklenmemiştir.İçerisinde bulundurduğu nitrat sağlık açısından sakınca yaratacak düzeyde olmadığı bildirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:19
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