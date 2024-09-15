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Kadın - Aile Çayın yanında asla tüketmeyin! Her şeyi değiştirecek: Vücuttaki demiri adeta sıfırlıyor! Çayı sakın böyle içmeyin
Kadın - Aile

Çayın yanında asla tüketmeyin! Her şeyi değiştirecek: Vücuttaki demiri adeta sıfırlıyor! Çayı sakın böyle içmeyin

Yeniakit Publisher
2024-09-15 21:07:00 - 2024-09-15 23:08:00
Çayın yanında asla tüketmeyin! Her şeyi değiştirecek: Vücuttaki demiri adeta sıfırlıyor! Çayı sakın böyle içmeyin

Dünyada ve ülkemizde sık sık tüketilen çay ve kahve en keyifli anlarımızda bize eşlik eder. Her akşam demlenen mis gibi çayı yudumlamak günün tüm yorgunluğunu unutturur. Ancak, bu lezzetlerden bazıları sağlığımız için risk taşıyor olabilir. Peki, hangi besinleri çay ile beraber tüketmek tehlikeli?

Dünyada ve ülkemizde sık sık tüketilen çay, en keyifli anlarımızda bize eşlik eder. Her akşam demlenen mis gibi çayı yudumlamak günün tüm yorgunluğunu unutturmaya yeter ve çay içerken yanında kurabiye, meyve, tatlı gibi besinler tüketebiliriz. Ancak, bu lezzetlerden bazıları sağlığımız için risk taşıyor olabilir. Peki, hangi besinleri çay ile beraber tüketmek tehlikeli? İşte detaylar…

Eczacı ve beslenme terapisti olan Deborah Grayson, kırmızı et ve yeşil yapraklı sebzeler gibi bazı besinlerin çay ile birlikte tüketilmesi durumunda ciddi besin eksikliklerini meydana getirip sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

ÇAYI BU ŞEKİLDE TÜKETMEK KANSIZLIĞA NEDEN OLUYOR

Grayson, kırmızı et gibi demir açısından zengin olan besinler ve ıspanak, brokoli ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin yanında çay tüketiminden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Yapılan bazı araştırmalarda çay ve kahvenin polifenoller de dahil olmak üzere demir emilimini engelleyen maddeler içerir. Polifenoller, meyve ve sebzelerde çok düşük seviyede bulunur. Bu yüzden meyve ve sebze tüketiminin yanında çay içildiği zaman demir emilimi engellenmiş olur.

Bu durum sonucunda da; kansızlık, yorgunluk, saç dökülmesi ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir.

Özellikle meyve ve çayın aynı anda tüketimi sindirim sistemi problemlerine neden olabilir.

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Yorumlar

tespit

bir de çay çok bekleyince zehir oluyor. musluk suyu da kötü yapıyor. tanıdıklarım bile musluk suyuyla yapıyor çayı. en iyisi başka yerde çay içmemek. ya da termosla çayını taşımak. ben öyle yapıyorum.
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