Çayı yanlış demlerseniz ne olur?

Sabah kahvaltıda gün çayla karşılanır. Akşam 5 çayında sıcak kurabiyelerin yanında lezzete eşlik eder. Misafir geldiğinde her daim bir bardak sıcak çay sohbetlere tat katar. Peki ülkemizde su ile beraber en sık tüketilen çay doğru demleniyor mu? Çayın yanlış demlendiğinde sağlık sorunlarına sebep olabileceğini duydunuz mu? Çay demlemenin yanlışı olur mu derseniz bu haberimiz tam da size göre. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken kurallar…

Gün içinde en az bir kere çay demleyenlerdenseniz bu haberimiz sizi de ilgilendiriyor.

Kesinlikle musluk suyu kullanmayın!

Çay demlerken dikkat etmeniz gereken ilk konu kireçsiz su kullanımı yapmak. Kireçsiz su kullanımı için musluk sularından uzak durmanız gerekli. Kireçli su ile yapılan çaylar hem sağlığa zarar veriyor hem de çayın rengini matlaştırıyor.

Kaliteli çaydanlık kullanmıyorsanız dikkat!

Çay demlerken kaliteyi etkileyen diğer bir unsur da demlik seçimi. Çay demlemek için en ideal seçim porselen demlik olacaktır. Çelik ya da alüminyum maddeden üretilmiş demlikler de çayın tadı çok daha kötü olacağı için porselen bir demlik edinmeniz tavsiye ediliyor.

Demlendikten sonra çayı ocakta fazla bırakmayın

Tadı daha güzel çaylar elde etmek istiyorsanız kullanacağınız suyu önceden dinlendirmeniz etkili olacak. Suyu kaynadığı anda çayın üzerine dökerseniz çay yanar ve acı bir tat elde edilir. İnsan sağlığı için oldukça zararlı olan acı çaydan kaçınmak için çayı demlendikten sonra ocakta tutmayın ve hemen ocağın üzerinden alın.

Önceden kaynatılmış su kullanmak doğru değil

Çay demlerken yapılan yanlışlardan birisi kaynamış su kullanılması. Kaynamış su kullanımı vücutta bakteri oluşumuna neden olduğu için çay demlemek için en ideal seçim kaynamamış su kullanımı olacak.

İyi çay orta ateşte demlenir, harlı ateşten uzak tutun

Çay demlemekle ilgili verilecek son bilgi ise çay demlerken yüksek ısıdan uzak durmak. Yüksek ısı kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için çay orta ateşte demlenmelidir. Özellikle dışarıda içtiğiniz ve yüksek ısıya maruz kalan bayatlamış çaylardan uzak durmalısınız.