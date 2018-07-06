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“Caydırıcı olacaktır”

Kimyasal hadım olarak bilinen uygulama ile ilgili Akit’e konuşan Avukat Hasan İlter, yeterli olmasa da kimyasal hadımın gündeme gelmesi faydalı olacaktır değerlendirmesinde bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:30
“Caydırıcı olacaktır”

Kimyasal hadım olarak bilinen uygulama ile ilgili Akit’e konuşan Avukat Hasan İlter, “Türkiye’de çok uzun yıllardır bozuk bir düzen hüküm sürmekte. Bunların sapıklık yapacak ortamları iyileştirmeden bunların önüne geçmek mümkün değil ama kimyasal hadım gibi tedbirler almak gerekir. Şimdi bakıyorsunuz yazılı medya, görsel medya, sosyal medya, televizyonlar, tiyatrolar, kitaplarla yıllardır bu ülkenin insanlarını bir nevi teşvik edici ve bu olanlar bunlara bağlı olarak çıkan şeyler. Tabi yeterli olmasa da kimyasal hadımın gündeme gelmesi faydalı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:30
  1. kimyasal hadım

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