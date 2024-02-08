Çaydırıcı gücümüz PÖH’lerden gurur verici derece: PKK ve diğer terör örgütlerinin korkulu rüyası… PÖH, “SWAT Challenge 2024”e damgasını vurdu

ANKARA

Dünyanın dört bir yanından özel harekat ekiplerinin katıldığı “SWAT Challenge 2024” yarışmasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına gönüllülük esasına göre katılan özel harekat polisleri üçüncü oldu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nde dünyanın dört bir yanından özel harekat ekiplerinin katıldığı ve performanslarını sergilediği “SWAT Challenge 2024” yarışmasının düzenlendiği bildirildi.

Türk Polis Özel Harekat (PÖH) takımının taktik yarışmasında profesyonellikleri ve yetenekleri ile muazzam bir performans sergilediği ve üçüncü olduğu ifade edilen açıklamada, “Tebrikler PÖH takımı, gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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