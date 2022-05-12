Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir? Pırıl pırıl yapmanın püf noktası

Çaydanlıktaki Kireç Nasıl Temizlenir?

Tam çay dolduracakken bir anda çaydanlıkta yüzen kireci görmeniz sizi zor duruma sokabilir. O yüzden çaydanlıklarınızı belirli aralıklarda kontrol etmeniz gerekiyor. İşte çaydanlığınızın içideki kireci çözdürecek yöntemler.

Karbonat ve Limon

1 limonu çaydanlığın içine sıkın içine 1 paket karbonatı boşaltın üzerine biraz su koyup kaynatın. Kireçlerin temizlenmesi için en pratik yöntemlerden bir tanesi buydu.

Sirke ve Tuz

1 çay kaşığı sirke 2 yemek kaşığı sofra tuzunu çaydanlığa alalım. Üstüne bir miktar su ekleyip bekliyoruz kaynatmamıza gerek yok. Sirke kokusunu sevmeyenler içine biraz limon da sıkabilir.

Patates Yöntemi

Patatesin nelere iyi geldiğini saymakla bitiremeyiz. Etinden sütünden fazlasıyla faydalandığımız patates çaydanlığımızdaki kireci de temizliyor. Çaydanlığın içine bir miktar su koyup içine 1 patatesi soyup atalım ve kaynatalım kireçten eser kalmayacağını kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Fazla vaktiniz yoksa: Pratik bir şekilde çaydanlığın kireci nasıl temizlenir?

Çaydanlığınızın içine yaklaşık 1 çay bardağı kadar sirke koyup temiz bir fırçayla hafifçe ovalayın. Her yerine sirkenin değdiğinden emin olduktan sonra bu şekilde 30 dakika kadar bekletin. Ardından içine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ya da karbonat ilave edin ve yine bir fırça ya da bulaşık süngeri ile güzelce ovalayın. Son olarak güzelce durulayın ve işte bu kadar!

Bu yöntem yeni yeni oluşmaya başlayan kireçlerden kurtulmanızı sağlarken daha kalıcı, inatçı kireçlerden kurtulmak için aşağıdaki gibi farklı ve daha etkili doğal yöntemler de deneyebilirsiniz.