Çayda antrenman yapan kano takımı, gözünü Avrupa'ya dikti

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Takımı, Nilüfer Çayı'nda haftanın 7 günü sürdürdüğü çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.

Kulüp bünyesinde 2013'te açılan kano takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir süre evde antrenman yaparken, çalışmalarına normalleşme süreciyle hız verdi.

Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Parkı'ndan geçen Nilüfer Çayı'nda başantrenör Deniz Korkmaz gözetiminde çalışan kano takımı sporcuları, uluslararası başarılar yakalamak istiyor.





- Korkmaz: "Biz hedefimizi Türkiye içinde tutmuyoruz"





Türkiye Kano Federasyonu Bursa İl Temsilciliği görevini de yürüten başantrenör Deniz Korkmaz, AA muhabirine, takımla ilgili 4'er yıllık planlamalar yaptıklarını, ilkinde başarılı olup, ikinci 4 yıllık plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Milli takım seviyesinde sporcuları bulunduğunu belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"İlk sporcumuz 2015'te milli takıma girdi. Biz haftanın 7 günü çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda kano ve kayak branşlarında profesyonel çalışan kulüplerden biriyiz. Türkiye'de birçok şampiyonluğumuz bulunuyor. Kulüp olarak sporcu kadromuz 68 kişiden oluşuyor. Biz hedefimizi Türkiye içinde tutmuyoruz. Mart ayında düzenlenen Gloria Cup Yarışları'nda yıldızlar kategorisinde sporcumuz Emircan Ayaklı birinci oldu. 10-12 yaşlarındaki çocukları alıyoruz, hem spora hem de kanoya başlatıyoruz."





- "Pandemi sürecini çok iyi yönettik





Korkmaz, Kovid-19 salgını başladığında sporcularının psikolojik olarak etkilendiklerini vurgularken, "Ancak biz pandemi sürecini çok iyi yönettik. Sporcularımız evlerinde haftanın 6 günü kuvvet, ağırlık ve dayanıklılık antrenmanlarını sürdürdü. Biz de onların gelişimini takip ettik. Çok verimli bir süreç geçirdik." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin uluslararası başarı olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Ben çocuklarıma hedef olarak Avrupa'yı gösteriyorum. Milli takıma girdin ama bunun ilerisi var. Avrupa şampiyonu olmak, uluslararası yarışmalarda derece elde etmek var. Bu amaçlar doğrultusunda hedeflerimize yürüyoruz. Sporcularımız Avrupa ve dünya seviyesinde dereceler elde etmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.





- Sporcuların hedefi büyük





Takımın milli sporcusu Simge Kaya, başantrenörü Deniz Korkmaz sayesinde spora başladığını vurgulayarak, "Hocam sayesinde şu anda milli takımdayım. Çok güzel başarılar elde ettim. Birincilik ve ikinciliklerim var. Antrenmanlarımı çok seviyorum. Yurt dışında güzel dereceler elde etmek istiyorum." diye konuştu.

Adem Ergül de ilk hedefinin milli takıma girmek olduğunu belirterek "Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyorum. Kano sporuna 15 yaşında hocam Deniz Korkmaz başlattı beni. Bu sporu yaptıkça daha çok hoşuma gitti. Önce milli takıma girip, ardından Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



