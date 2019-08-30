Çaycuma’da 30 Ağustos Zaferi kutlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü törenle kutlandı. Çaycuma Kaymakamlığı binasında Kaymakam Muharrem Coşgun tarafından bayram tebrikleri kabul edildi. Akabinde Atatürk heykeli önünde çelenk sunumu gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlama programına, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı vekili Ast. Muhammed Fatih Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, daire ve okul müdürleri, stk temsilcileri, CHP Zonguldak eski Milletvekillerinden Ali İhsan Köktürk, belediye ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Kutlama programı Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar yaptı. Dündar, "Bugün asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun, en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos zaferinin 97’ncı yıl dönümüdür.

Bu zafer Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde çelikleşmiş bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak hatta yok etmek isteyen güçler tarafından, yıllar boyunca sinsice hazırlanan planların, o gün için sonuncusu olan Sevr’in yırtılıp atıldığı, bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin, bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda kahraman Türk ordusunun nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiği Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı Türk birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya gösterildiği ve öğretildiği Balkan harbinin hemen ardından gelen birinci dünya harbinde dört yıl gibi uzun bir zaman Avrupa’nım ve dünyanın en büyük devletleriyle savaşarak yorgun düşen bu milletin: 3 yıl 3 ay ve 11 gün gibi uzun bir zaman katlandığı sıkıntıların ve döktüğü kanın bedeli olan, tarihte bir benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferdir. Türk milletinin mukadderatını belirleyen 30 Ağustos zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasıdır. Düşmanları ve onların ülke içindeki işbirlikçileri tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karar verilerek toprakları işgal edilmiş, ordularının elinden silahları alınıp askerleri terhis edilmiş, yıllardır devam eden savaşlarda bütün kaynakları harcanmış ve yetişmiş insan gücünü kaybetmiş bir imparatorluğun yıkıntılarından, Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk bir milli devlet ve kahraman bir ordu çıkarmayı başararak 30 Ağustos 1922’de Anadolu’daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kast edenleri tarihe gömmüştür" diyerek konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunarak, program Öğretmenevi önünde resepsiyon verilmesi ardından sona erdi.