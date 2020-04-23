  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çaycuma’da 23 Nisan çocuksuz törenle gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’ncü yılı çocuksuz tören ile gerçekleşti.

2020-04-23 12:55:13 -
Çaycuma’da 23 Nisan çocuksuz törenle gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’ncü yılı çocuksuz tören ile gerçekleşti.


Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri katıldı.


Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüsü sebebi yüzünden çocuksuz kutlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı