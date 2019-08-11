0553 313 94 23

Çaycuma protokolü bayramlaştı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle protokol bayramlaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 20:43
Çaycuma protokolü bayramlaştı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle protokol bayramlaştı.


Öğretmen evi önünde gerçekleşen bayramlaşmaya, Çaycuma Kaymakam Vekili Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Berna Çimsalan Özyurt, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ali Duran, İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, SYDV Müdürü Semra Gülboy, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye ve il genel meclis üyeleri katıldı.


Bayramlaşma programında Çaycuma Kaymakam Vekili Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz’un konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’in duaları eşliğinde hoş seda içinde geçti. Akabinde protokol İlçe Jandarma Komutanlığı, huzur evi ve şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Güder, vatandaşların bayramını kutladı
    1. Başkan Güder, vatandaşların bayramını..
    2. Hürriyet muhabirleri..
    3. Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 2..
    4. Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk..
    5. Yüzmek için girdiği derede hayatını..
    6. Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
    7. Jandarma ceza makbuzu yerine şeker..
    8. Çaycuma protokolü bayramlaştı
    9. Norveç’teki cami saldırısı terör..
    10. Vali Gül, sınır birliklerindeki..
    11. Hem Arsenal'li hem Chelsea'li oyuncular!
    12. Afyonkarahisar’da otomobil ile..
    13. Gaziantep'te trafik kazası : 5 yaralı
    14. Manchester United'dan lige "farklı"..
    15. Balıkesir’de çıkan orman yangını..
    16. Hürriyet muhabirleri..
    17. Denizli'de trafik kazaları: 10 yaralı
    18. Operasyon mesajı sonrası teröristler..
    19. Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs 82..
    20. Etle bulaşabilecek 6 hastalığa dikkat..
    21. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den "ön..
    22. Bahçede çıkan yangın, mahalleyi ayağa..
    23. Antalya’da 3 saat süren orman yangını..
    24. Denizde kaybolan genç, 1 buçuk saat..
    25. Muş’ta bayramlaşma
    26. İşte Onyekuru'nun yeni takımı!
    27. Ünlü İtalyan stilist Versace, Çin'den..
    28. "Ekonomiye yönelik saldırıların..
    29. Acemi kasap bilançosu belli oldu
    30. Direksiyon hakimiyeti kaybolan..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?