Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun görevine başladı Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli’ nin tayinin ardından yerine atanan Bingöl Adaklı Kaymakamı Muharrem Coşgun ilçede görevine başladı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli’ nin tayinin ardından yerine atanan Bingöl Adaklı Kaymakamı Muharrem Coşgun ilçede görevine başladı.

Yeni atanan Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye başladı. AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve teşkilatı da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ise nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek misafirlerini kapıya kadar uğurladı.

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