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Siyaset

Çaycısından avukatına ar damarları çatlamış! Kılıçdaroğlu'nun avukatından "Dilşah Ercan" çıkışı..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, terörist Dilşah Ercan'ın adının CHP tarafından 2013 yılında hazırlanan Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer almasını eleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 22:12:00 - 2022-09-28 22:13:50

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin 2013 yılında hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan PKK'lı terörist Dilşah Ercan, Mersin polisevine yönelik saldırıda etkisiz hale getirildi.

Partisinin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'na, polisevine saldırının terörist faillerinden Dilşah Ercan'ı da ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, raporun tanıtıldığı basın toplantısında, "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını isteriz." ifadelerini kullanırken Veli Ağbaba ise şu şekilde konuşmuştu:

Görüştüğümüz gazeteci arkadaşlarımızın arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir.

"Elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP'nin 2013 yılında hazırladığı rapora tepki gösterenleri hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Avukat Çelik, "Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisini haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumlular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur..." dedi.

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