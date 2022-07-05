Çaya zam geldi mi? Çay fiyatları ne kadar oldu? Çaykur güncel çay fiyatları:

Çayın tadı kaçmaya devam ediyor. Mayıs ayında çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapılmasının ardından fiyatlardaki yukarı yönlü hareket sürüyor. BloombergHT’nin haberine göre, geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artırılan çaya bugün de yüzde 9.5 zam daha geldi.

Geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artış yapılan çaya bugün de zam geldi. Çaya iki aydan daha az kısa sürede yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.

Çaykur çay fiyatları güncel

İkinci sürgün yaş çay alımları başladı mı?

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının, bugün itibarıyla başladığı belirtildi. Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 550 kilogram alım kotası uygulanacağı aktarıldı. Açıklamada, ikinci sürgün kampanya döneminde üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden bir an evvel toplamalarının menfaatlerine olacağı kaydedildi.