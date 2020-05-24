  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çay üreticileri bayramı çay toplayarak geçiriyor

Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağı, çay üreticilerini kapsamayınca üreticiler Ramazan Bayramı’nın 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:30:48 -
Çay üreticileri bayramı çay toplayarak geçiriyor

Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağı, çay üreticilerini kapsamayınca üreticiler Ramazan Bayramı’nın 1. gününde de çay bahçelerine girdi.


Sokağa çıkma yasağı ve dolayısıysa bayram ziyaretlerinin olmayışını çay toplayarak değerlendiren üreciler, bayramın 1. günü öğle saatlerinden itibaren yağan yağmura rağmen çay tarlalarına girmeye başladı. Çay üreticisi Numan Taşpınar yaptığı açıklamada “Sokağa çıkma yasağı uygulanınca, bayramda gelip gitme olayı olmadığından biz de bunu çay toplayarak değerlendirmek istedik. Hem hava da çay toplamaya çok müsait, hem satması da daha kolay, herkes başlamadığı için bir izdiham oluşmadı henüz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Üreticilerin aşağı yukarı yüzde 40’ı bayramdan sonra çay toplamayı planladığı için topladığımız çayı rahat satabiliyoruz. Her ne kadar kontenjan 50 kilogram olsa da çay satmayan komşularımızın çay cüzdanlarına satma imkanımız oluyor. Oda çaya başladığında bizim cüzdanımıza yazdıracak, bu şekilde bir zincir oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı