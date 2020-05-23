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Çay toplamaya giderken canlarından oldular

Trabzon’un Of ilçesinde Çay toplamaya giderken bulundukları araçın kaza yapması sonuçu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:59:17 -
Çay toplamaya giderken canlarından oldular

Trabzon’un Of ilçesinde Çay toplamaya giderken bulundukları araçın kaza yapması sonuçu, 3 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye, Of Çaykara yolu Dumlusu Mahallesi Mevkii’nde Azeri uyruklu Farış Fasirov yönetimindeki 61 MA 0611 plakalı araç sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Tüplü olan araç çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Araçta bulunan Ayfan Uyruklu, Muhammet, Hikmet ve Gülşen Veli olay yerinde hayatlarını kaybettiler.


Sürücü Farış Fasırov ağır yaralı olarak Of Devlet hastanesine sevk edildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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