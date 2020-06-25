Çay toplama paraları ne zaman ödenecek?

Çay toplama, budama paraları ne zaman ödenecek? Çay üreticilerinin merakla beklediği çay budama ücretlerine ilişkin detaylar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik ödeme yapılmıştı. Üreticiler de "Yaş çay budama ücretleri 2020 ne zaman?" şeklinde araştırmalara başladı.