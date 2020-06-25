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Ekonomi

Çay toplama paraları ne zaman ödenecek?

Çay toplama, budama paraları ne zaman ödenecek? Çay üreticilerinin merakla beklediği çay budama ücretlerine ilişkin detaylar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik ödeme yapılmıştı. Üreticiler de "Yaş çay budama ücretleri 2020 ne zaman?" şeklinde araştırmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:24:00 -
Çay toplama paraları ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Çay toplama paralarının ödenmesine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldıktan sonra yeniakit.com.tr adresinden detayları takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ödemelerin, haziran ayı bitmeden yapılacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL ödeme yapıldı.

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