0553 313 94 23

Çay tohumundan yağ üretimi için çalışma başlatıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen proje ile çay tohumundan yağ üretilecek.

06 Eylül 2019 Cuma 13:25
Çay tohumundan yağ üretimi için çalışma başlatıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen proje ile çay tohumundan yağ üretilecek.


Fındık yağı, kanola yağı, mısır yağı, ceviz yağı derken artık çaydan da yağ üretilecek. RTEÜ Ziraat Fakültesi tarafından çay tohumundan yağ üretilebilmesi için çalışma başlatıldı. RTEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Seyis, çaydan alternatif ürünlerin çıkartılması gerektiğini dile getirerek, çay tohumundan yağ üretimi üzerinde çalışmalarının devam ettiğini, çalışmaların sonuç vermesi halinde çay bitkisinden sadece yeşil çay, siyah çay, beyaz çay değil artık yağının da olabileceğinin altını çizdi. Çay tohumunda zeytinyağına yakın kalitede yağ olduğunu dile getiren Seyis, “Çaydan alternatif bir ürün çıkartmamız gerekiyor. Çay tohumunda zeytinyağına yakın kalitede yağ var. Onun çalışmalarını da yaptık, ilk DOKAP projesinde onun çalışmalarını da yayınlayacağız. Tohumdaki yağ oranı şuan yüzde 25-26. Azot veriyoruz da ondan. Biz onu farklı miktarda gübrede, buna göre budarsak tohum verimi de artacak yağı da artacak. Bizim 835 bin dekar çayımız var, hesaplayacağız bizim ne kadar ihtiyacımız var. Geriye kalanı ne yapalım? Çiftçiye ‘siz bize tohum yağı üretin’ diyeceğiz. Çin’de var, hem tohum üretiyor hem kovanlara koyuyorlar bal yapıyorlar. Kalite deyince o akla gelmesi lazım. Bizde siyah çay var, yeşil çay var, beyaz çay ürettik, mor çay var. Bunları da gündeme getirmemiz gerekiyor. Çünkü yeşil çay dediğimizde sadece içme değil, pudrada, dondurmaya katmada kullanılıyor. Çünkü antioksidan seviyeleri çok yüksek yeşil aksam olduğu için. Kalite deyince geniş perspektiften bakmamız lazım. Toplam verime bakarsanız verim ile kalite ters orantılı. Verim arttı mı kalite düşüyor” dedi.


Çay yağının çalışmalarına başlanması halinde 4-5 yıl içerisinde üretimine geçilebileceğini dile getiren Seyis, “Genetiği bulduktan sonrası kolay, 4-5 yıl içerisinde rahatlıkla üretime başlanabilir. Bitkileri yıl içerisinde çoğaltırsınız ama tohum olması 4-5 yılı bulur” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı
    1. Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin..
    2. TİKA'dan Gine'de ananas tarımına destek
    3. TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklar..
    5. Afganistan'da İnsan Hakları Komisyonu..
    6. Büyükçekmece’de engelliler arası bilgi..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Kara deliğin fotoğrafını yayımlayan..
    9. Borsa ilk yarıda düştü
    10. Lokmacı’danDiyarbakırlı annelere..
    11. Başkan İşlek, Güreşteki gelir ve..
    12. Mazıdağı’nda üstyapı çalışmaları
    13. Milletvekili Dülger’den2019-2020..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Milletvekili Ahmet Erbaş’tan tanıtım..
    16. GESKON 14 kente il başkanı atadı
    17. Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava
    18. Elazığ TSO Başkanı..
    19. Hüseyin Akay:”Çiftçiye verilen boşa..
    20. Aydın'da beton mikserinin çarptığı..
    21. Çay tohumundan yağ üretimi için..
    22. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı
    23. Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi..
    24. Okçuluk İl Birinciliği’nden Spor A.Ş,..
    25. Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    26. MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı
    27. Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    28. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    29. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    30. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim