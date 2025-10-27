Çay ocağına kurşun yağmuru: Polis aracına bile ateş etti
Adana'da, bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda devriye polis aracına da mermiler isabet etti. Yaşanan olay sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Seyhan’a bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir çay ocağına gelen ismi öğrenilemeyen şüpheli, tabancayla çay ocağına kurşun yağdırdı. Devriye görevindeki polis aracına bile kurşunlar sıkan saldırgan kaçtı. Kısa sürede bölgeye sevk edilen yunus timleri, özel harekat, TEM ve çok sayıda devriye ekibi, olası kaçış alanlarını kontrol altına aldı. Ara sokaklarda yapılan çalışmalarda şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte Yunus Timleri tarafından yakalandı.
Özel harekat ve TEM ekipleri, olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.