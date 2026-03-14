ABD'den petrol hamlesi! Venezuela'ya yönelik izinler genişletildi
ABD'den petrol hamlesi! Venezuela'ya yönelik izinler genişletildi

ABD'den petrol hamlesi! Venezuela'ya yönelik izinler genişletildi

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’da petrol ve gaz faaliyetlerine yönelik bazı işlemler ile enerji yatırımlarına ilişkin izinleri genişletti. Yeni düzenleme gübre dahil petrokimya ürünlerinin ticaretini de kapsıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'da izin verdiği petrol ve gaz sektörü faaliyetlerine ilişkin belirli işlemler ile ülkede enerji yatırımlarına yönelik şartlı sözleşmelerin müzakere edilmesini, gübre dahil petrokimya ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletti.

Hazine Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela ekonomisinin hem Amerikan hem de Venezuela halkının yararına olacak şekilde yeniden canlandırılması yönünde çalıştığına işaret edildi.

Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC), Venezuela'nın enerji sektörünün canlanmasını daha da desteklemek ve küresel emtia piyasasında arzın yeterli olmasını sağlamak amacıyla çeşitli lisansları güncellediği aktarılan açıklamada, "Bu izinler, Venezuela'nın enerji sektöründe izin verilen yatırım ve faaliyetleri genişletiyor ve büyük Amerikan çiftçilerimizi desteklemek amacıyla gübrenin doğrudan ABD'ye ihraç edilmesine olanak tanıyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın güncellediği lisanslara göre, OFAC Venezuela menşeli petrolün satın alınmasına ek olarak, gübre dahil petrokimya ürünlerinin de ABD'ye ithal edilmek üzere ABD'li kuruluşlar tarafından satın alınmasına ve Venezuela'nın elektrik ile petrokimya sektörlerini destekleyen faaliyetler için mal, hizmet veya teknoloji sağlanmasına izin verildi.

Daha önce lisans verilen petrol veya gaz sektörlerinin yanı sıra Venezuela'nın elektrik veya petrokimya ürünleri sektöründe yeni yatırım için şirketlerin şarta bağlı sözleşmeleri müzakere etmeleri de serbest bırakıldı.

