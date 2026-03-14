UFO sırlarıyla sırra kadem bastı! Emekli generalden iki haftadır haber alınamıyor

ABD’nin en gizemli üslerinden biri olan ve UFO efsaneleriyle anılan Wright-Patterson Hava Üssü’nün eski komutanı emekli tümgeneral William Neil McCasland, 27 Şubat’tan beri kayıp. 68 yaşındaki emekli askerin, özellikle Roswell uzaylı vakası ve gizli askeri programlarla olan derin bağlantıları, kaybının ardında "kaçırılma" veya "gizli sırlar" olup olmadığına dair tartışmaları alevlendirdi. Ailesi tıbbi sorunlara işaret etse de Ohio’nun en yüksek rütbeli eski subaylarından birinin bir anda sırra kadem basması, UFO meraklılarını ve güvenlik uzmanlarını teyakkuza geçirdi.