Haber Merkezi Giriş Tarihi:

UFO sırlarıyla sırra kadem bastı! Emekli generalden iki haftadır haber alınamıyor

ABD’nin en gizemli üslerinden biri olan ve UFO efsaneleriyle anılan Wright-Patterson Hava Üssü’nün eski komutanı emekli tümgeneral William Neil McCasland, 27 Şubat’tan beri kayıp. 68 yaşındaki emekli askerin, özellikle Roswell uzaylı vakası ve gizli askeri programlarla olan derin bağlantıları, kaybının ardında "kaçırılma" veya "gizli sırlar" olup olmadığına dair tartışmaları alevlendirdi. Ailesi tıbbi sorunlara işaret etse de Ohio’nun en yüksek rütbeli eski subaylarından birinin bir anda sırra kadem basması, UFO meraklılarını ve güvenlik uzmanlarını teyakkuza geçirdi.

CNN'in haberine göre, New Mexico eyaletindeki Bernalillo Bölge Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, 68 yaşındaki McCasland'ın 27 Şubat saat 11.00'de Albuquerque şehrindeki evinden ayrıldığı ve o zamandan beri yakınlarıyla iletişime geçmediği aktarıldı.

Açıklamada, Şerif Ofisi'nin ertesi gün McCasland için sağlık sorunu bulunan kayıp kişiler için verilen Gümüş Alarm (Silver Alert) yayımladığı ve ayrıntıları açıklanmayan tıbbi bir sorun nedeniyle arama çalışmalarının hızlandırıldığı ifade edildi.

McCasland'ın, geçmişte Roswell ile bağlantılı uzaylı enkazı iddialarıyla anılan Wright-Patterson Hava Üssü'nde görev yapması, emekli askerin kaybıyla ilgili çeşitli tartışmalara neden oldu.

McCasland'ın eşi Susan McCasland Wilkerson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı dönemde bazı gizli program ve bilgilere erişimi olduğunu doğruladı.

Eşinin Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 13 yıl önce emekli olduğunu ve o zamandan beri yalnızca çok yaygın kullanılan güvenlik izinlerine sahip olduğunu anlatan Wilkerson, "Çok eski sırları öğrenmek için kaçırılmış olması pek olası görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu. Wilkerson, "Neil, Wright-Patt'taki Roswell kazasından kalan uzaylı cesetleri ve enkaz hakkında özel bir bilgiye sahip değil." ifadesini kullandı.

