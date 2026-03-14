İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonunun 47. dalgasının başlatıldığını duyurdu. Açıklamada İsrail’deki bazı şehirler ile Katar’daki ABD üssünün hedef alındığı bildirildi.
İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamaya göre, İsrail'in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ve Irak'taki ayrılıkçı Komele örgütüne füze saldırısı başlatıldı.
Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.