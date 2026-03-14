14 Mart 2025: Zeki Ünal'ın vefatı (Karaman Milletvekili)

1940 yılında Karaman’ın Akçaşehir köyünde dünyaya gelen Ünal’ın babası Kamil, annesi ise Hediye’dir.

Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Makine Bölümünde tamamlayan Zeki Ünal, daha sonra Ziraat Alet ve Makineleri alanında yüksek lisans yaptı.



Meslek hayatına ziraat mühendisi olarak başlayan Ünal, kamu kurumlarında farklı görevlerde bulunarak önemli bürokratik deneyim kazandı. Bu süreçte Topraksu Adana Çukurova Planlama Grup Amirliğinde teknik eleman olarak görev aldı, ardından Konya Topraksu 6. Bölge Müdürlüğünde başmühendis olarak çalıştı.







Kamu yönetimindeki görevleri bununla sınırlı kalmayan Ünal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Ziraat İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Ayrıca Fen Kurulu Üyeliği, Bakanlık Müşavirliği, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzmanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.





Zeki Ünal'ın 1995 yılında meclis başkanvekili Kamer Genç’e su fırlatması



Siyasi kariyerinde ise Karaman Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. Refah Partisi’nden 19. Dönem (1991-1995), Fazilet Partisi’nden 20. Dönem (1995-1999) ve 21. Dönem (1999-2002) Karaman Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Fazilet Partisi milletvekilliği döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı.



İyi derecede İngilizce bilen Zeki Ünal, evli, üç çocuk babası ve dokuz torun sahibiydi. Zeki Ünal, 14 Mart 2025 tarihinde vefat etti.