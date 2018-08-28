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Çay molasında korkunç ölüm!

Antalya'da bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfağında çalışan Gülizar Karaman (52) dinlenmek için çıktığı çay molasında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

28 Ağustos 2018 Salı 10:44
Çay molasında korkunç ölüm!

Antalya'da Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde çalışan Gülizar Karaman, dün saat 10.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte çay molasına çıktı. Hem dinlenen hem de çay içen Gülizar Karaman bir anda fenalaştı. Karaman'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi.

Otele gelen sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürülen Gülizar Karaman kurtarılamadı.

Gülizar Karaman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Evli ve 3 kız çocuğu olan Gülizar Karaman'ın Manavgat'ta çeşitli otellerde mutfak ve bulaşıkhane bölümlerinde çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:44
  1. Karaman
  2. Antalya
  3. kalp krizi
  4. Kalp krizinden öldü
  5. çay molasında öldü

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş20 dk önce
    hakikaten korkunç bir şekilde yaşamını yitirmiş kalp kriziyle ölmüş. kjalp kırizi korkunç ölümmüş müş
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