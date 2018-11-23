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Çay, kahve ve abur-cubura dikkat

Romatizma ve eklem iltihaplarının sebeplerinden biri de ölçüsüzce yiyip içme alışkanlığı veya besleyici değeri çok az olan, kimyasal maddelerle zehirlenmiş ürünler olabilir.

23 Kasım 2018 Cuma 18:20
Çay, kahve ve abur-cubura dikkat


Bedende ekşime tepkileri oluşturan bu tür besin maddeleri genellikle tespit edilebilir. Sindirim problemlerine veya alerjik tepkilere yol açan besin maddeleri de aynı kapsamdadır. Kimyasal katkılı besinlerin yerine, elden geldiğince taze ve işlenmemiş ürünler tercih edilmelidir.

Mide yanması veya şişkinlik gibi alerjik tepkiler, genellikle buğday ürünlerindeki yapışkan proteinden veya süt ve süt ürünlerinden kaynaklanabileceği için, bu ürünlerden kaçınılmalıdır. Ekşime tepkileri ayrıca kırmızı et, süt ürünleri ve yumurtadan; sirke veya turşulardan; rafine edilmiş karbonhidratlardan, rafine edilmiş şekerden ve baharat türlerinden kaynaklanabilir. Son olarak kahve, çay gibi keyif verici maddelerin kullanımında dikkatli olunmalıdır. Alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır. Şeker, tuz ve kara üzüm, zehirli maddelerin birikimine yardımcı oldukları ve beden temizliğini zorlaştırdıkları için kullanılmamalıdır.

Bunların yerine bolca meyve, yeşil yapraklı ve köklü olanlar tercih edilmek üzere taze sebze yenilmelidir. Sıvı olarak kaynak suyu, içine biraz elma sirkesi veya elma suyu eklenmiş olarak veya doğrudan içilebilir. Balık eti ve beyaz et yenebilir.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:20
  1. abur cubur
  2. çay
  3. kahve
  4. mide yanması
  5. şişkinlik

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