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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayınlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilecek KPSS 70 puan şartıyla mühendis, tekniker ve eksper, ziraat Mühendisiolmak üzere 8 farklı kontenjan için KPSS 70 ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler?

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:10
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayınlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilecek KPSS 70 puan şartıyla mühendis, tekniker ve eksper, ziraat Mühendisi  olmak üzere 8 farklı kontenjan için KPSS 70 ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler? 
İstihdam seferberliği tüm kamu kurum ve kuruluşlarında devam ediyor. Kamu personeli alımları merak edilirken, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli personel alım ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana başvuru yapacak adayların 399 sayılı KHK 'nın 7 'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, Fakültelerin/Yüksekokulların veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olması, son başvuru tarihi itibariyla 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olmak. Söz konusu ÇAYKUR memur personel alımı ilanı Resmi Gazete'de 11 Eylül 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır. Yayımlanmış olan kılavuzda başvurular 09 Eylül 2019 tarihinde başlamış olup adaylar en geç 27 Eylül 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yolu ile yapılacak olup posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra ulaşan postalar dikkate alınmayacaktır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personeli alımı ilanı için tıklayınız

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:10
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