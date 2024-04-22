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Kobi Çay ihracatı ilk çeyrekte 8,5 milyon dolar oldu
Kobi

Çay ihracatı ilk çeyrekte 8,5 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-22 16:23:00 -
Çay ihracatı ilk çeyrekte 8,5 milyon dolar oldu

Türkiye'den ocak-mart döneminde yapılan çay ihracatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artarak 8 milyon 555 bin 356 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de yetiştirilen çay, yılın 3 ayında 96 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

Ocak-Mart 2023'te 7 milyon 107 bin 943 dolar olarak kayıtlara geçen çay ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20 artarak 8 milyon 555 bin 356 dolar oldu.

Türk çayının geçen senenin ilk çeyreğinde 1465 ton olan ihracat miktarı, bu yılın aynı döneminde 1828 tona ulaştı.

Belçika'ya çay ihracatı yüzde 44 arttı

Türk çayına en çok talep Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'den geldi.

Ocak-mart döneminde Belçika'ya 896 ton karşılığı 3 milyon 835 bin 925 dolarlık çay ihraç edildi. Bu ülkeye ihracat, 666 ton karşılığı 2 milyon 669 bin 447 dolar kazanılan 2023'ün aynı dönemine göre miktarda yüzde 35, değerde yüzde 44 arttı.
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Belçika'yı 929 bin 185 dolarla Birleşik Krallık, 780 bin 522 dolarla ABD izledi.

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Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Liberya, Moritanya, Hırvatistan, Kamerun, Gabon, Polonya,Tunus, Mısır, Güney Sudan, Dubai, Burundi, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvator Ginesi, Küba, Cibuti, Angola ve Gamboçya'ya da bu dönem çay satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türk çayının ihracatının daha üst rakamlara ulaşması konusunda etkin tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Hedef pazarlara değinen Kalyoncu, "İlk etapta Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri ve Rusya Federasyonu pazarlarına odaklanarak bu pazarlardaki payımızın daha üst rakamlara ulaştırılmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık geleneksel üretim metodunu terk ederek, günümüz modern teknolojik imkanları ölçeğinde üretim tesislerinin yenilenerek, her ülkenin tüketim tercihlerine uygun ürün üretebilme dönüşümünün sağlanması gerekiyor. Bunun için de gerek Tarım ve Orman gerekse Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının çoğunluğu KOBİ statüsünde olan ve sermaye yeterlilikleri had safhada bulunan çay imalatçısı firmalara, destek sağlaması önem arz ediyor."

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