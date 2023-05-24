Çay ihracatı 4 ayda 11.3 milyon doları aştı
Türkiye’den yılın 4 ayında yapılan çay ihracatı yüzde 39 artarak 11 milyon 365 bin 591 dolara ulaştı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ülkeden bu dönemde 98 ülkeye ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.
Gürdoğan, Ocak-Nisan 2023’te 2 bin 323 ton çay ihracatından 11 milyon 365 bin 591 dolar gelir sağlandığını aktardı.
Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 458 tonluk çay ihracatından 8 milyon 192 bin 169 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 39 arttı. Belçika, ABD ve Birleşik Krallık en fazla ürün satılan 3 ülke oldu. Belçika’ya bu dönemde 4 milyon 765 bin 324, ABD’ye 1 milyon 934 bin 866 ve Birleşik Krallık’a da 953 bin 309 dolarlık çay ihraç edildi.”
Gürdoğan, ihracata paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekti.