Çay ihracatı 4 ayda 11.3 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ülkeden bu dönemde 98 ülkeye ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Gürdoğan, Ocak-Nisan 2023’te 2 bin 323 ton çay ihracatından 11 milyon 365 bin 591 dolar gelir sağlandığını aktardı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 458 tonluk çay ihracatından 8 milyon 192 bin 169 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 39 arttı. Belçika, ABD ve Birleşik Krallık en fazla ürün satılan 3 ülke oldu. Belçika’ya bu dönemde 4 milyon 765 bin 324, ABD’ye 1 milyon 934 bin 866 ve Birleşik Krallık’a da 953 bin 309 dolarlık çay ihraç edildi.”

Gürdoğan, ihracata paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekti.