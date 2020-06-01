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Aktüel

Çay bahçelerinde hareketlilik başladı

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlaması olan çay bahçelerinde yeni normalleşmeyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:08:05 -
Çay bahçelerinde hareketlilik başladı

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlaması olan çay bahçelerinde yeni normalleşmeyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.


Kent merkezindeki çay bahçelerine gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun oluşturulan masalara oturarak güneşli havanın keyfini çıkardı.


Çay bahçesi işletmecisi Mehmet Önal, “1 Haziran itibariyle işletmelerimizi dezenfekte işlemlerini tamamlayarak müşteri kabulüne başladık. Her yeri baştan aşağı temizledik. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için oturabileceği masa düzenlerini oluşturduk. Vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla ve herkese hayırlı olsun” diye konuştu.


Çay bahçelerinin açılmasından memnuniyet duyan Mehmet Ali Tüten ise, “Çok güzel oldu uzun zamandır evdeydik ve gençler için park ve bahçeler ile çay içilebilen yerler iyi oldu” dedi.

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