Çavuşoğlu'nun ayar verdiği Dendias Twitter'dan kükredi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı basın toplantısında şova dönük ve mesnetsiz açıklamalar yapmış, Çavuşoğlu'nun sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Dendias şimdi de öne sürdüğü iddialarına Twitter'dan devam etti.

Twitter'dan açıklama yaptı

Türkiye'nin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu iddiasıyla tweet'lerine başlayan Dendias, "Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli bir koşul gerginliğin azaltılması ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasıdır. Geçmişte, suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığı, yalnızca dini kimlikleri üzerinden ele alan Dendias, bunu Lozan Anlaşması'nı kendince yorumlayacak kadar ileriye götürdü.

Deniz yetki anlaşmasını, muhtıra olarak nitelendirdi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini de Yunanistan'la olan ilişkilerine bağlamaya çalışan Yunan bakan, Libya ile yapılan Deniz yetki anlaşmasına da gönderme yapmaktan geri durmadı.

Deniz yetki anlaşmasını bir muhtıra olarak nitelendiren Dendias konuyla ilgili, "Sözde Türk-Libya muhtırası, Deniz Hukukuna uygun olmadığı için Avrupa Konseyi tarafından kınandı." ifadelerini kullandı.

Dendias'ın Türkiye ile ilgili Twitter'dan yaptığı ithamlar şu şekilde:

"Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli bir koşul gerginliğin azaltılması ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasıdır. Geçmişte, suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır.

Türk Müslüman azınlık diyemedi

Yunanistan'da Müslüman bir azınlık var, Lozan Antlaşması ile tanınıyor, bu Yunan devletinin görüşü.

Tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilen tek çözüm Kıbrıs'taki iki bölgeli iki toplumlu federasyondur. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haklarını ihlal eden eylemlerden kaçınılmalıdır.

Yunanistan, Türkiye istediği sürece Türkiye'nin katılım sürecini destekliyor. Herhangi bir aday ülkede olduğu gibi, ihlal edilemez bir kural vardır: Bir Üye Devletin bölgesel egemenliğine saygı.

Sözde Türk-Libya muhtırası, Deniz Hukukuna uygun olmadığı için Avrupa Konseyi tarafından kınandı.

"AB üçüncü taraf değildir"

Mitsotakis hükümetinin görüşü, birlikte çalışmak her iki ülkenin çıkarınadır.

Yunanistan, Türkiye ile yavaş yavaş olumlu bir gündem başlatmaya hazır. Bu, uluslararası hukuku, Avrupa müktesebatını terk etmek anlamına gelmez. AB üçüncü taraf değildir. Tarihte devletlerin bir arada var olmasının en gurur verici örneği ailemizdir.