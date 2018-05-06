Çavuşoğlu'ndan vize müjdesi: Hadi vizeleri kaldıralım

CNNTürk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki vize sürecine ilişkin "Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar" dedi. Çavuşoğlu, "Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler". diye ekledi.

Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesi için ABD Senatosu'na sunulan yasa tasarısını da değerlendiren Çavuşoğlu, "F 35 uçağının satışına dair bir iptalin yaşanması kabul edilebilir değil. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye'den karşılığını alırlar. Gelecek hafta ABD'ye bir ziyaretim olacak” ifadelerini kullandı.