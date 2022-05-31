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Siyaset Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' müjdesi: Tescil ediyoruz
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' müjdesi: Tescil ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 18:09:00 -
Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' müjdesi: Tescil ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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