Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması
AA Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç konusunda yol haritasının uygulama safhasında olduğunu ve şehrin içine girme zamanının geldiğini söyledi.06 Temmuz 2018 Cuma 10:18
DEAŞ'a, PKK/YPG'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. ABD ile aramızdaki uzun zamandır en büyük sorun olan YPG konusunda bir yol haritası belirledik ve şimdi bunu uygulama safhasındayız. Hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldı. Şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanı. Bu süreçte de PKK/YPG buradan çekilecek ve bunların silahları alınacak.
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