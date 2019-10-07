Çavuşoğlu'ndan operasyona ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın Doğusu'na yapılması planlanan operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.07 Ekim 2019 Pazartesi 09:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den yapılan harekat açıklamasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:
"Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız"
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