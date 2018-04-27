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Çavuşoğlu'ndan 'Münbiç' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Bugün Pompeo'yu çok kararlı gördüm.' dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 17:09
Çavuşoğlu'ndan 'Münbiç' açıklaması

ATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Çavuşoğlu, şunları söyledi;

"Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik."

MÜNBİÇ KONUSUNDA ABD İLE ORTAK HAREKET EDECEĞİZ

"Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız."

YOL HARİTASI UYGULANIRSA YPG MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLECEK

Bakan Çavuşoğlu Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de, Kandil'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız. Pompeo'yu kararlı gördüm neler yapmamız gerektiğini konuştuk. " dedi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:09
  1. abd
  2. çavuşoğlu
  3. ypg
  4. münbiç
  5. pompeo

YORUM YAZ

  • cihadcihad45 dk önce
    durmamız hata menbiçe girilmeli seçime kadar sürmez ondan sonra kobanı ve kuzeyde ne kadar toprak varsa hepsini almalıyız ve leşlerin hamilerinide oraya gömmeliyiz durmak yok yola devam bizi dik tutan fetihtir haydi fethe
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