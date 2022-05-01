Çavuşoğlu'ndan 'Mısır' açıklaması: Bu prensibi uyguluyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dönüşü uçakta Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet'in sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu, Mısır ilgili şu açıklamada bulundu:

"Mısırla süreç daha önce başladı ama biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela BAE ile başladı ve çok hızlı devam etti. Aynı şekilde Bahreyn’le de öyle. Suudi Arabistan ile de başlayan bir süreç vardı bizlerin görüşmeleri oldu. Sonuçta, bu ilişkilerimizin normalleştirme stratejimizin bir parçası. Mısır da öyle. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Temaslarımızı artıracağız. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz."