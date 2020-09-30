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Aktüel Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'ye taziye telefonu
Aktüel

Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'ye taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:45:08 -
Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'ye taziye telefonu

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yle telefon görüşmesi yaparak Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle başsağlığı dileklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin geliştirilmesine ve bölgesel meselelere yaptığı değerli katkılarla daima hatırlanacağına vurgu yaptı.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

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