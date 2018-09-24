Çavuşoğlu'ndan kritik Arakan açıklaması!
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gittiği ABD'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanlar'ı gündeme getirdi.24 Eylül 2018 Pazartesi 22:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla Myanmar’da soykırıma maruz kalan Arakanlı Müslümanlar'ın durumunu görüştü.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için ABD’nin New York şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla Arakanlı Müslümanlar'ın durumunu görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Myanmar’daki soykırımdan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı mültecilerin kötü koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını hatırlattı. Çavuşoğlu, mültecilerin Bangladeş’ten gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde Myanmar’a dönmelerinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
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