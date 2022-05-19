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Siyaset Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Ermenistan yönetimi baskı altında
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Ermenistan yönetimi baskı altında

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ermenistan’daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışarıdaki diaspora tarafından baskı altında” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 23:49:00 -
Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Ermenistan yönetimi baskı altında

ABD’nin New York kentinde Azerbaycanlı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ermenistan’daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışarıdaki diaspora tarafından baskı altında” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde Azerbaycanlı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Azerbaycan’dan sınırların belirlenmesi için görüşme talebinde bulunduğunu ve Azerbaycan’ın bu talebi kabul etmesine rağmen Ermenistan’ın bu görüşmeni sonradan iptal etmesinin barış sürecini nasıl etkileyeceği sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Ermenistan’a kapsamlı bir bana barış anlaşması teklifinde bulunduğunu belirterek, “Azerbaycan’ın elde ettiği zaferden sonra Azerbaycan barış istediğini ve bölgede huzur istediğini gösterdi. Ermenistan’a kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulunmuştur. Daha sonra sınırların belirlenmesi için de ortak bir komisyonun kurulması da gündeme gelmiştir. Brüksel’de yapılan toplantılarda bu konularda anlaşmaya varıldı, ortak bir hudut komisyonu kuruldu ve kapsamlı barış anlaşması müzakerelerini dışişleri bakanları yürütsün dediler” dedi.

"Ermenistan yönetimi baskı altında"

Türkiye’nin Azerbaycan ve Ermenistan’ın olumlu yönde attıkları adımlardan mutlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Biz de mutlu olduk memnun olduk. Ayrıca Azerbaycan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmeleri de destekliyor. Buda olumlu bir şey. Ermenistan’ın da tabi bu iyi tarafı yaklaşımlara olumlu cevap vermesi gerektiğini her zaman söylüyor ve teşvik de ediyoruz. Görüyoruz ki, Ermenistan’daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışarıdaki diaspora tarafından baskı altında. Daha önce de sadece Blinken değil diğer muhataplarımıza da Ermenistan’ın bu doğrultuda daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledik. Görüşmemizde de söyledik. Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın barış istediğini, bölgenin istikrar için iyi niyetini ortaya koyduğunu bir kere daha hatırlattık” ifadelerini kullandı.

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