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Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu: ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 21:44
Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda, "ABD gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor." dedi.

10. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuşan Çavuşoğlu, bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı.' şeklindeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?" sorusuna "ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor." yanıtını verdi. 

Türkiye'nin ABD'ye yönelik hiçbir yanlışının olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, kim olursa olsun herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olduğu zaman yargı sürecinin işleyeceğini ifade etti. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye saldıran kişileri desteklemediğine ve terör örgütüne silah vermediğine dikkati çekerek, "Terör örgütüne binlerce tır silah vermek mi dostluğa aykırı, yasal bir sürecin Türkiye'de işlemesi mi?" dedi. 

"ABD'NİN BU İŞLERİN BİR KOVBOY FİLMİ OLMADIĞINI"

ABD'li muhataplarına defalarca yaptırım ve baskının Türkiye'ye işlemeyeceğini söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, dostane ve hukuk çerçevesinde çözüm yaklaşımı olması halinde gerginliğe de gerek olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yani ABD'nin bu işlerin bir kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur."

Çavuşoğlu, ABD'nin şu anki politikalarının öngörülemediğini, bu politikaları Avrupa'nın da desteklemediğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Biz, hiçbir ülke ile sorun yaşamak istemeyiz. ABD ile sorun yaşamaktan hiçbir zaman mutlu olmayız. ABD ile olan sorunlarımızı çok kolay çözebiliriz ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 21:44
  1. ABD
  2. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc33 dk önce
    1948den beri yaptiklaini lütfen önlerine koyun veanlasacaksanizda yeni sayfa acarak. Eski defterlerin hepsi önlerine konulup sarulmalidir.
  • KACAMOKASERKACAMOKASER26 dk önce
    TRUMP VE DAMADIYALNIZ SIYONISTLERIN DOSTUDUR AMERIKAYI KIM TAKIYOR BUNLARIN DERDI ZORLA SILAH SATMAK TEHDIT ISTILA DARBE TERÖRISTLIK AMERIKANIN DEMOKRASISINDE HEPSI VAR VE BU ÜLKE TÜRKIYENIN DOSTU OLACAK MÜMKÜN DEGIL AMERIKA TÜRKIYENIN EN BÜYÜK DÜSMANIDIR TERÖRIST AMERIKADAN BASKA NE BEKLENIR.
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