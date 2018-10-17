Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yaptığı açıklamada bugün konsolosluğun konutunda ve araçlarında arama yapılacağını belirtti.17 Ekim 2018 Çarşamba 12:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin konuşan Çavuşoğlu bugün Suudi Arabistan konsolosluğunun konutunda ve araçlarında arama yapılacağını belirtti.
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