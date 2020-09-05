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Aktüel Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki:
Aktüel

Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki:

"Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 22:23:35 -
Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, "Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor." iddiasına, "Avrupa Birliği (AB) ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Euronews'te yer alan, "Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" haberini alıntılayarak, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan açıklamalarda bulundu.


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