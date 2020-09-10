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Gündem Çavuşoğlu'ndan Avrupa'nın kabinde Yunan'a ayar
Gündem

Çavuşoğlu'ndan Avrupa'nın kabinde Yunan'a ayar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran provokasyonlarda bulunan Yunanistan'ın diyaloğa hazır olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:29:00 - 2020-09-10 19:33:56
Çavuşoğlu'ndan Avrupa'nın kabinde Yunan'a ayar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru faaliyetlerini sekteğe uğratmak isteyen Avrupa'nın gazına gelen Yunanistan'ın provokatif hamleleri bölgede gerilimi tırmandırıyor.

Akdeniz'in doğusunda gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok net ifadeler kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nde açıklamalar yaptı.

''Yunanistan diyaloğa hazır değil''

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) gazına gelen Yunanistan'ın diyaloğa hazır olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ifadelerinin devamında ise şunları kaydetti:

''Biz önkoşul olmadan diyaloğa hazırız. Yunanistan inat ediyorsa, biz de o zaman kendi önkoşullarımızda ısrar ediyoruz''

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