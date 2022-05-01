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Siyaset Çavuşoğlu'na bildirdiler! 2 ülke daha Türk SİHA'ları için sıraya girdi
Siyaset

Çavuşoğlu'na bildirdiler! 2 ülke daha Türk SİHA'ları için sıraya girdi

Türk SİHA'ları dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. İki ülke daha Türk SİHA'ları için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 23:23:00 -
Çavuşoğlu'na bildirdiler! 2 ülke daha Türk SİHA'ları için sıraya girdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu tamamladı.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye dönüşünde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, sahada büyük başarılara imza atan Türk SİHA'larına iki ülkenin daha ilgi duyduğunu belirtti.

Türk SİHA'ları da konuşuldu

Uruguay ve Ekvador'un Türk SİHA'larına ilgi duyuduğunu belirten Çavuşoğlu, ''2 anlaşma imzalandı. Türk savunma sanayii, özellikle SİHA'lar yakından takip ediliyor, bir 'oyun değiştirici' olarak görülüyor. '' dedi.

Ekvador ziyaretinde 3 anlaşma imzalandığını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Türk İHA ve SİHA’larının Ekvador’da da ilgi odağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Savunma sanayimizle ilgililer. İHA ve SİHA’larla Venezuela sınırı özelinde çok ilgileniyorlar. Yatırım talepleri var. Biz de kendilerine 'Yatırım yapan Türk şirketlerini koruyun' dedik."

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