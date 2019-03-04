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Çavuşoğlu’dan Avusturya’nın "bozkurt işareti" kararına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın ’bozkurt’ işaretini yasaklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı’na, "Kusura bakma Avusturya’ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim" dediğini söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:57
Çavuşoğlu’dan Avusturya’nın "bozkurt işareti" kararına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın ’bozkurt’ işaretini yasaklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı’na, "Kusura bakma Avusturya’ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim" dediğini söyledi.


Bakan Çavuşoğlu Hatay’da MHP İl Başkanlığını ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Çavuşoğlu, Avusturya’da aralarında "Bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası"nın yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak, "Avusturya terör örgütü PKK’nın işaretlerini, paçavralarını engellemek için bir kanun çıkaracaklarına söz verdi. Kanun taslağı hazırlandı ve bir baktık ki bozkurt işaretini de kanuna kattı. Bozkurt işaretinin bu yasanın içerisine girmesi Avusturya’daki Türk ve İslam düşmanlığının bir yansımasıdır. Ben de Dışişleri Bakanı’na ’kusura bakma Avusturya’ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim’ dedim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:57
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