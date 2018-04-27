Çavuşoğlu: YPG Menbiç'ten çekilmezse müdahale ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından soruları yanıtladı. Çavuşoğlu görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de, Kandil'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız. Pompeo'yu kararlı gördüm neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

BRUNSON DAVASI

FETÖ soruşturması kapsamında rahip Andrew Brunson'a ilişkin gazetecilerden gelen soruya, "Tutuklu rahip konusu hukuki bir konu. Yaptırım gibi konular gündemimizde olmamalı" dedi.